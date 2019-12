Das Sinfonische Blasorchester Wimpassing (SBOW) unter der Leitung von Joe Pinkl präsentierte im Kulturcentrum Wimpassing einen Abend der musikalischen Sonderklasse.

47 Musiker inklusive Gitarrist Mario Machacek und der stimmgewaltigen Natascha Flamisch boten unter dem Titel „Woodstock goes Symphonic“ bekannte Hits wie „Proud Mary“, „With a little help from my friends“ inklusive Komposition „A foggy day“ von Mario Machacek. Schlussendlich gab es dann kein Halten mehr – das Publikum tanzte und dankte sodann mit Standing Ovation.

