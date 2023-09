Gemeinden hatten bei Ferienaktion die Spendierhosen an

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder so große Unterstützung für diese Aktion aus dem gesamten Bezirk erhalten, und sind für jeden einzelnen Beitrag sehr dankbar. Jeder Cent kommt direkt den Kindern und Jugendlichen zugute und ist eine Investition in deren Zukunft. Uns ist es wichtig, dass die Kinder Zeit haben, um fürs Leben Kraft zu tanken, denn diese Kraft benötigen sie jeden Tag“, so Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.