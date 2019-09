Nach einer nächtlichen Bergung aus einer Kletterroute Freitag auf Samstag und einer schweren Fußverletzung am Göbl-Kühnsteig am Samstag-Nachmittag stand am Samstag noch ein weiterer Nachteinsatz auf dem Programm: Ein Mann und eine Frau gerieten im Bereich Preinecksattel/Schwarzauer Gippel in die Dunkelheit und mussten von der Bergrettung abgeholt werden (Einsatz gemeinsam mit Ortsstelle St. Aegyd/Neuwald).

Bergrettung Reichenau

Am darauffolgenden Sonntag wurde die Bergrettung Reichenau gleich viermal alarmiert. Drei der Notrufe gingen innerhalb einer Viertelstunde, zwischen 14.45 und 15 Uhr ein. Ein 46-jähriger Kroate musste aus einer Tour im Klettergarten Weichtalhaus abgeseilt werden, da er den Schwierigkeitsgrad der Route nicht bewältigen konnte.

Kreislaufstillstand: 40-Jähriger kam ums Leben

Unmittelbar darauf kam die Einsatzmeldung, dass ein 40-jähriger in der Nähe der Speckbachhütte einen Kreislaufstillstand erlitten hatte. Trotz des raschen Eintreffens des Notarzthubschraubers kam für den Mann leider jede Hilfe zu spät.

Den Abschluss des einsatzreichen Tages bildeten noch zwei Personen aus Wien mit Knöchelverletzungen: Ein Fall betraf eine 32-jährige Frau, die in der Nähe der Knofelebenhütte beim Abstieg Richtung Eng stolperte, der andere einen Jugendlichen, der auf der Rax zwischen Bergstation und Ottohaus zu Sturz kam. Beide Personen wurden von der Bergrettung versorgt, per Geländefahrzeug (bzw. auf der Rax auch mittels Seilbahn) abtransportiert und der Rettung übergeben.