,,Ich wurde kurz vor 23 Uhr von dem Alarm in Kenntnis gesetzt und bin dann sofort in die Firma gefahren", so Geschäftsführer Gerd Hettlinger. Als er am Tatort eintrifft, sind die Täter allerdings schon längst über alle Berge. Zum Glück ohne Beute.

Zurück bleibt nur ein beschädigtes Fenster im Bürotrakt. Hettlinger wundert sich: ,,Ich frage mich, was man bei uns mitnehmen möchte. Außer Mist gibt es bei uns nichts zu holen und die spärlichen Tageseinnahmen werden nicht bei uns gelagert."

Die Polizei konnte einige Spuren sicherstellen und hat die Ermittlungen aufgenommen.