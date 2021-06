Obwohl am heutigen Montag die Abschlussprüfungen in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth auf dem Programm stehen, wird dieser besondere Tag von einem Ereignis am Wochenende überschattet. Von Samstag auf Sonntag wurde die Schule nämlich Schauplatz eines Einbruchs. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen.

Täter sahen es auf Bargeld ab

Während die PCs unversehrt an ihrem Platz blieben, hatten es die Täter anscheinend vor allem auf das Bargeld abgesehen. "Der entstandene Schaden steht aber nicht in Relation zu der Summe, die sie gestohlen haben", meint Direktor Franz Aichinger gegenüber der NÖN. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grimmenstein unter 059133-3353-100 erbeten.

Mehr zu dem Vorfall gibt es in der nächsten Printausgabe sowie dem E-Paper der NÖN-Neunkirchen am Mittwoch.