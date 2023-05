Einbruchsserie Neunkirchen: Einbrecher ließen sogar Laptops links liegen

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Über Türen oder Fenster drangen die Täter in die Gebäude ein. Foto: Shutterstock, sdecoret

N ach wie vor keine Spur gibt es von jenen Tätern, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Neunkirchen in zwei Volksschulen und zwei Kindergärten einbrachen. Die Ermittler stehen überhaupt vor einem Rätsel: Denn die Einbrecher ließen sogar Computer und Laptops links liegen.