Wieder Auszeichnung für Neunkirchner "Panoramapark"

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Aller guten Dinge sind vier! Zumindest im Fall des Panoramaparks, der sich nach 2013, 2014 und 2019 bereits zum vierten Mal den ersten Platz beim „Shoppingcenter Performance Award Österreich“ sichern konnte. Dabei handelt es sich um eine mieterseitige Befragung der Fachmarktzentren.

„Umso mehr freut es uns, dass wir in diesem Jahr nach einer solch herausfordernden Zeit wieder den ersten Platz in Empfang nehmen dürfen“, so die Verantwortlichen des Einkaufscenters.

„Diese Auszeichnung haben wir aber vor allem auch unseren 17 Shop-Partnern und deren Mitarbeitern zu verdanken, welche auch während der letzten schwierigen Jahre großartige Zusammenarbeit geleistet haben.“ Verantwortlich für den Erfolg und Zuspruch sehen die Eigentümer auch den „gelungenen Branchenmix, das große Einzugsgebiet sowie Lage und Erreichbarkeit des Panoramaparks“, den es nunmehr seit bereits elf Jahren in der Stadt Neunkirchen gibt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.