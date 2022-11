Petition für Uni-Markt in Gloggnitz

Werbung

Mit der Aussage, keinen Uni-Markt errichten zu können, will sich der Kaufmann Reinhard Kroiss so nicht zufrieden geben. Er hat nun eine Online-Petition gestartet. „Diese hat mittlerweile über 300 Unterstützer bekommen. Somit sehe ich, dass anscheinend doch der Bevölkerungswunsch da wäre“, so Kroiss.

Die Unterstützer führen unter anderem an, dass „eine Einkaufsmöglichkeit am anderen Ende der Stadt toll wäre. Des Weiteren wird der hässliche Platz genutzt und verschönert“, erklärt ein Befürworter seine Unterschrift. „Ich unterschreibe, weil ich es unverschämt finde, dass dieses Projekt seitens der Gemeindespitze einfach unter den Teppich gekehrt wird, ohne ausreichend Informationen zu sammeln“, erklärt ein anderer. In den nächsten Tagen will Reinhard Kroiss auch Unterschriftslisten auflegen.

„Speziell im Umfeld des geplanten Projektes, um die Bevölkerung zu erreichen beziehungsweise mit denen das Projekt direkt vor Ort zu besprechen, welche nicht IT-affin beziehungsweise online aktiv sind“, erklärt Kroiss, der sich auch nochmals an die Gemeinde gewendet hat und hofft, doch noch einen persönlichen Gesprächstermin zu bekommen. Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste) reagiert auf den Gesprächswunsch so: „Wir werden dem Wunsch von Herr Kroiss natürlich Folge leisten, im Kreise der Fraktionsvorsitzenden und der Stadträte über das Projekt persönlich mit ihm zu sprechen.“ Gegenüber der NÖN erklärt das Stadtoberhaupt, dass jegliche Entscheidung zur Verwendung des Gemeindegrundstückes ohnedies dem Gemeinderat obliege. Gölles: „Wir werden in dem Gespräch unsere Argumente – auch jene, die aus der Bevölkerung an uns herangetragen werden – auf den Tisch liegen. Vor allem Zahlen und Fakten aus unserer Sicht, da die kolportierten Zahlen und Daten in ihrer Höhe sicher nicht stimmen.“

