Bergrettung suchte auf der Rax stundenlang nach Wienerin

Dieser Vorfall sei der "vorläufige Höhepunkt einer aktuellen Einsatzserie im Rax-Schneeberg-Gebiet", heißt in einer Aussendung der Bergrettung Reichenau. Innerhalb der letzten zwölf Tage wurden die Bergretter zu zehn Einsätzen gerufen. Ausrücken mussten diese aber in 50 Prozent der Fälle, weil die Personen erschöpft oder überfordert waren oder die Orientierung verloren hatten. "Lediglich in einem Fall war ein Sturz mit Verletzungsgefahr Anlass für die Alarmierung."

Orientierung verloren

Mit jenem Einsatz, der sich von Montag- auf Dienstagnacht ereignete, kam nun eine weitere Alarmierung hinzu, die eigentlich verhindert hätte werden können. Eine junge Frau verlor im Bereich des Holzknechtsteig die Orientierung und wollte vor Ort auf den Anbruch des Tageslichtes warten, um dann ins Tal abzusteigen. Da sie zuvor aber mit zwei Männern vereinbart hatte, dass diese sie mit nach Wien nehmen - die beiden Männer hatten eine andere Route zum Abstieg genommen - riefen diese schlussendlich um 22 Uhr die Bergrettung und meldeten die Frau als vermisst.

Suchflug mit Libelle

Ein Rundruf in den Schutzhütten als auch ein Suchflug mit der Libelle blieben erfolglos. Was die Suche für die Bergretter weiterhin erschwerte: die junge Frau hatte laut den Männern keinen Handy-Akku mehr, weshalb sie auch die Rückfahrgelegenheit wahrnahm. Drei Einsatzmannschaften der Bergrettung suchten das Gebiet rund um den Holzknechtsteig ab, ehe sie gegen 0.40 Uhr Rufkontakt zu der Vermissten herstellen konnten.

Appell an alle Wanderer und Kletterer

Um Einsätze wie diese zu vermeiden, appelliert die Bergrettung Reichenau dringend, die Tourenplanung nicht außer Acht zu lassen. "Die Routen sollten dem Eigenkönnen, der Tageszeit und Witterung entsprechen", so die Bergretter.

