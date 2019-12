Eine heftige Detonation sorgte in der Neunkirchner Innenstadt in der Nacht von Sonntag auf Montag für Aufregung.

Bis dato unbekannte Täter hatten sich am Zigarettenautomaten bei der Trafik in der Triesterstraße zu schaffen gemacht und diesen offensichtlich gesprengt, um an Bargeld und Rauchwaren zu gelangen.

Dabei wurde auch ein parkendes Auto beschädigt. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz. Ermittlungen laufen.