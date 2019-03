Es war ein Paukenschlag in der Region: Die Freiwillige Feuerwehr Schiltern ist seit ihrer letzten Jahreshauptversammlung Geschichte. Der Bezirk verliert damit seine einzige Feuerwehrkommandantin.

„Nachdem ich im September aus zeitlichen Gründen meinen Rücktritt vom Posten des Kommandanten bekannt gegeben habe, wurde ein neues Kommando-Mitglied gesucht“, richtet sich Ex-Kommandantin Michaela Lechner in einem Schreiben an die Schiltener Bevölkerung. Nachdem sich aber in den Reihen der eigenen Mitglieder niemand für das Kommando gemeldet hatte, wurde über die Zukunft der Blaulichtorganisation nachgedacht. „Ein Zusammenschluss mit der gemeindeinternen FF Seebenstein wurde angedacht, welcher auch seitens des dortigen Kommandos begrüßt wurde“, so Lechner.

"Der permanente Kampf macht selbst die stärksten Kämpfer einmal müde“Ex-Kommandantin Michaela Lechner

Bei der Jahreshauptversammlung konnten die Mitglieder aus Schiltern dann selbst in einer geheimen Wahl über die Zukunft entscheiden. Fast 80 Prozent sprachen sich dafür aus, sich mit der FF Seebenstein zusammenzuschließen. „Die Feuerwehr Schiltern hatte leider bereits in den letzten Jahren mit Personalmangel und Nachwuchsproblemen zu kämpfen, obwohl einige sehr aktive und engagierte Mitglieder mit bewundernswertem Einsatz dagegen angekämpft haben. Aber dieser permanente Kampf macht selbst die stärksten Kämpfer einmal müde“, kann die Kommandantin den Entschluss verstehen.

Der bestehende Fuhrpark sowie auch das Geld gingen zu hundert Prozent an die Freiwillige Feuerwehr Seebenstein über. Was mit dem bestehenden Feuerwehrhaus passieren wird, ist derzeit noch unklar. „Das müssen wir uns dann überlegen“, so SPÖ-Ortschefin Marion Wedl.