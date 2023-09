Zwischenfälle am Berg: Notarzthubschrauber stand im Dauereinsatz

Die erste Alarmierung erfolgte am Samstag kurz nach 13 Uhr: Eine 78-jährige Frau hatte laut Einsatzmeldung am Mariensteig beim Aufstieg Richtung Knofelebenhütte einen Ohnmachtsanfall erlitten. Zwei Bergretter der Ortsstelle Reichenau übernahmen vor Ort die Erstversorgung der geschwächten Wienerin, anschließend wurde sie vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ mit dem Tau geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Knapp drei Stunden später gingen nahezu zeitgleich zwei weitere Alarmierungen ein: Am Ottohaus litt eine 50-jährige Burgenländerin an ständigem Erbrechen und wurde ebenfalls vom Wiener Neustädter Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Spital geflogen. Am Rudolfsteig benötigte eine 29-jährige Wienerin aufgrund von Bauchschmerzen und starken Kreislaufbeschwerden mit Ohnmacht die Hilfe der Bergrettung. Eine Ausbildungsgruppe der Bergrettung, die gerade unter der Leitung von Lehrwarten der Ortsstelle Reichenau im Weichtalhaus einen mehrtägigen Kurs absolvierte, stieg zu der Frau auf und übernahm die Erstversorgung. Die in der Folge eingeleitete Taubergung wurde vom in St. Michael ob Leoben stationierten „Christophorus 17“ übernommen.

Die Serie an medizinischen Notfällen setzte sich auch am darauffolgenden Sonntag fort: Während ein Team der Bergrettung Reichenau gerade auf der Bergstation der Raxseilbahn bei einer Veranstaltung unterstützte, meldete das Ottohaus kurz nach 14 Uhr, dass sich eine Person in schlechtem Gesundheitszustand in der Schutzhütte befinde. Aufgrund der Witterungsbedingungen und da sich die Bergrettung bereits vor Ort befand erfolgte die Hilfeleistung in diesem Fall ohne Hubschrauberbeteiligung. Der nicht mehr gehfähige 81-jährige Wiener wurde mit dem Bergrettungsfahrzeug vom Ottohaus zur Bergstation und im Anschluss daran mit der Seilbahn ins Tal gebracht, wo er dem Notarztwagen übergeben werden konnte.