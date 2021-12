Breitenau: Volksschule wird zum Großprojekt

Besonders harmonisch ging die traditionelle Weihnachts-Gemeinderatssitzung in Breitenau über die Bühne. Und das, obwohl mit dem Budgetvoranschlag für das Jahr 2022 sowie dem Zubau der Volksschule große Brocken auf der Tagesordnung standen. Alle Punkte wurden einstimmig beschlossen.

„Das Budget wurde, wie immer, sehr vorsichtig geplant. Es gibt zwar große Brocken bei den Ausgaben, doch diese sind sinnvoll und zukunftsweisend“, gab es von ÖVP-Mandatar Hannes Mauser nur Positives zum Voranschlag 2022 zu sagen. Zufrieden zeigte sich auch SPÖ-Ortschef Helmut Maier: „Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg!“ Im Finanzierungshaushalt liegen sowohl die Einnahmen als auch Ausgaben bei rund 3,5 Millionen Euro.

Thema in der Sitzung war neben dem Budget auch der Schulumbau sowie die Erweiterung. So erhält die Volksschule einen ebenerdigen Zubau in der Größe von rund 380 m². „Die derzeitigen Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung werden zu einer Musikschule. Der neue Mehrzwecksaal als auch der Werkraum können später für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden“, informierte Ortschef Maier über die Details des Planes.

Baubeginn im Sommer 2022

Entstehen wird der Neubau zwischen Kindergarten und Volksschule. „Der alte Stadl kommt weg und die Volksschule wird saniert“, so Maier. Im Sommer 2022 soll mit dem Umbau begonnen werden. Dieser soll bis September 2023 abgeschlossen sein. Die genauen Kosten für das Großprojekt stehen bis dato noch nicht fest, veranschlagt wurden aber rund 1,2 Millionen Euro.

Auf der Tagesordnung standen zudem Änderungen bei den Müllgebühren. Diese werden von bisher 210 Euro (Grüne Tonne, Biomüll und Restmüll) auf 253 Euro pro Jahr steigen. „Das hat drei Gründe: Der Anstieg der Müllbearbeitungsgebühr, der Bau der Wertstoffsammelzentren und dass es die letzte Erhöhung vor fünf Jahren gab“, begründete Bürgermeister Helmut Maier die Erhöhung.

Außerdem beschlossen: Subventionen in der Gesamthöhe von 16.520 Euro. Die größten Teile davon gehen an die Freiwillige Feuerwehr, den ASKÖ sowie die Friedhofsverwaltung und Nachbarschaftshilfe.