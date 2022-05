Einstimmige Wahl Michael Schwiegelhofer ist neuer „Vize“ in Grünbach

Philipp Grabner

Michael Schwiegelhofer ist neuer Stellvertreter von Bürgermeister Peter Steinwender, beide SPÖ. Foto: Philipp Grabner

M ichael Schwiegelhofer beerbt Otto Schiel als SPÖ-Vizebürgermeister von Grünbach am Schneeberg. In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde er einstimmig in seine neue Funktion gewählt. Neue SPÖ-Gemeindevorständin ist Madhavi Hussajenoff. Diskussionen gab es einmal mehr beim Thema Kaffeehaus, zu einer Abstimmung kam es dabei nicht.