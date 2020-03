Was Frauen aus der Region auf die Beine stellen können, wenn sie alle an einem Strang ziehen, wurde nun mit dem Projekt „Frauen am Zug“ unter Beweis gestellt. Das Leader-Projekt wurde von der Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax initiiert und speziell in Zusammenarbeit mit dem Verein „Frauenberatung wendepunkt“ aus Wiener Neustadt verwirklicht.

Los geht es am 8. März, dem Weltfrauentag, um 9.30 Uhr am Bahnhof in Wiener Neustadt. Die Österreichischen Bundesbahnen stellen dafür sogar einen Sonderzug zur Verfügung, der die Damen bis nach Mürzzuschlag bringen wird. Doch die Frauen werden nicht einfach nur mit dem Zug fahren. Im Zug selbst wird es eine Frauenmesse mit den verschiedensten Ausstellerinnen aus den verschiedensten Bereichen geben. Zu Gast sind Damen aus der Gesundheitsbranche, Fotographie, Steuerberatung, Social Media oder der Winzerei. „Wir Frauen fühlen uns oft als Einzelkämpferin, schupfen Beruf und Familie und meinen dabei alles selbst lösen zu können und zu müssen. Frauen am Zug zeigt, dass Frauen sich auch mal zurücklehnen dürfen. Sie dürfen Beratung in Anspruch nehmen“, so Alexandra Farnleitner-Ötsch.

Die Zugfahrt nach Mürzzuschlag und wieder zurück ist übrigens kostenlos. Weitere Infos: Siehe Kasten nebenan.