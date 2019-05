Einer, der die Situation von beiden Seiten und das über Jahrzehnte hinweg wie kein Zweiter kennt, ist der Natschbacher Johann Beranek. Er war vom Fall des Eisernen Vorhangs 1989 weg bis 2015 für den Porsche-Konzern in Bratislava in Management-Funktion tätig.

„Natürlich herrschte vor allem zu Beginn innerhalb der Bevölkerung eine riesige Aufbruchsstimmung. Alle wollten zu westlichen Betrieben, die man als Melkkuh gesehen hat. Für uns war es aber schwierig, unser Wirtschaftsverständnis und Wertesystem in die Köpfe der Mitarbeiter hineinzubekommen. Lange haben wir nicht gewusst, ob die Mitarbeiter nicht können oder nicht wollen“, erinnert er sich an die Anfangsprobleme. „Vier bis fünf Jahre hat es gedauert, bis verstanden wurde, was der Kundenbegriff bedeutet und dass wir alle vom Kunden leben“, so Beranek. Interessanterweise haben Frauen dies schneller als Männer begriffen. Die Trennung der Tschechoslowakei vier Jahre später erschwerte die Situation dann noch einmal: „Die Bevölkerung war gespalten und die Korruption riesig“, erinnert sich der heute 74-Jährige an seine Dienstjahre in Bratislava, wo er unter der Woche auch lebte. Auch privat habe er kaum etwas vermisst: „Ich war gut integriert, an Lebensqualität fehlte es nicht, nur zum Arzt bin ich lieber in Österreich gegangen“, muss er schmunzeln.

Vermissen möchte er von dieser Zeit keine Sekunde: „Es waren schöne und extrem lehrreiche Jahre, ich war Teil von Geschichte. Im Prinzip hat sich alles recht gut entwickelt, aber von einer westlichen Demokratie ist die politische Struktur noch immer weit entfernt.“ Auch heute noch pflegt Beranek (tschechisch für „Lämmchen“) noch Kontakte in die berufliche Heimat und ist Mitglied der österreichisch-slowakischen Handelskammer.

Der Neunkirchner Unternehmer Albert Blecha, der vor dreißig Jahren bereits ein florierendes Aluminium-Handelsunternehmen leitete, erkannte 1989 sofort die Chance, die der Fall des Eisernen Vorhangs für ihn und seine Firma bot. Er berichtet aber auch von den Anfangsschwierigkeiten: „Vor allem für Ungarn war der Sprung von einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft in eine Industriegesellschaft sehr schwierig. Auch für die Mentalität der Ungarn, die ja jahrzehntelang in einem kommunistischen System gelebt haben. Da ist die Entwicklung für viele zu viel gewesen.“ Abschließend könne er aber feststellen, dass insbesondere die EU-Osterweiterung als Folge der Entwicklungen von 1989 unter dem Strich allen Vorteile gebracht hat.

Sepp Prober, einstiger ÖVP-Bezirksparteiobmann und Abgeordneter zum NÖ Landtag, sieht den Fall des Eisernen Vorhangs differenziert: „Der Fall des Eisernen Vorhanges 1989 zog in seiner Folge viele kofinanzierte Regionalförderungsprojekte nach sich, die u. a. vom damaligen Regionalmanagement NÖ-Süd in den 90er Jahren initiiert und umgesetzt wurden. Davon hat auch der Bezirk Neunkirchen enorm profitiert“, ist er überzeugt. Danach sei dieser Aufschwung allerdings abgeflacht, meint er: „Und das ist bis heute nicht umkehrbar, weil durch die seit damals erfolgte ständige EU-Erweiterung immer mehr Fördergelder Richtung Osten und an die europäischen Randgebiete mitwandern.“

Jeitler: Position in Europa veränderte sich

Für Walter Jeitler, Bezirkschef des AMS, steht fest: Der „Fall“ habe die politische und wirtschaftliche Position Österreichs in Europa „grundsätzlich verändert“, wie er sagt: „Mit der Öffnung der Grenzen boten sich am Wirtschafts- und Arbeitsmarkt große Wachstumschancen. Verstärkt wurde diese Wirkung mit der EU-Erweiterung 2004.“ Vor allem von Letzterer hätten die Betriebe des Bezirks stark profitiert, führt Jeitler weiter aus: „Waren 2008 im Bezirk Neunkirchen von den 31.172 unselbstständig Beschäftigten ,nur‘ 985 aus den 28 EU-Ländern, sind es Ende März 2019 von den 30.579 unselbstständig Beschäftigten mit 1.919 Arbeitnehmern aus den EU-Ländern fast doppelt so viele.“