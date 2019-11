Mit der Eröffnung der neuen Eislaufsaison startete in der Stadtgemeinde auch die Aktion „Skate4school“. Unterstützt wird diese von Olympiasiegerin Emese Hunyady, die das Eis in Ternitz einweihte.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Saison liegt beim Eisschnelllauf. So werden die Sportklassen des Bundesoberstufenrealgymnasiums sowie der Neuen Mittelschule Ternitz einige Einheiten mit der Olympiasiegerin absolvieren. Unterstützt wird die Aktion auch vom ATSV Ternitz. So finden in der Ternitzer Eissportarena am 14. Dezember von 9 bis 11 Uhr die ASKÖ-Landesmeisterschaften im Eisschnelllauf statt. Interessierte sind willkommen.