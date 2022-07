Pflegekoordinatorin in Seebenstein bestellt

Werbung

In vielen Gemeinden ist sie schon ein fixer Bestandteil, nun auch in Seebenstein: die Pflegekoordinatorin. In der Pittentalgemeinde übernimmt diese Aufgabe künftig die 49-jährige Elke Braun.

Die Seebensteinerin ist bereits seit 29 Jahren im Pflegebereich tätig, unter anderem auf der Palliativstation im Landesklinikum Hochegg. Auf Initiative von SPÖ-Ortschefin Marion Wedl übernimmt sie nun die Aufgabe der Pflegekoordinatorin. „Ich freue mich schon darauf, beratend und unterstützend tätig sein zu dürfen“, so die zweifache Mutter.

Welche Aufgaben sie künftig übernehmen wird? Vor allem beratende und organisatorische. So unterstützt Braun die ältere Bevölkerung etwa bei Pflegegeldanträgen, Essen auf Rädern, der Heimhilfe oder auch bei der Planversorgung nach Krankenhausaufenthalten. Wichtig sind ihr aber nicht nur jene, die es zu pflegen gilt. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht auch die Information für Pflegeangehörige oder die Angehörigenschulung sowie -entlastung.

Das Angebot der Pflegekoordinatorin ist für jene, die es in Anspruch nehmen, kostenlos. Termine mit Elke Braun können telefonisch unter +43 664 4830704 vereinbart werden.

