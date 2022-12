"Dringlicher" sorgt für Streit im Ternitzer Gemeinderat

Werbung

Mit einer hochemotional geführten Gemeinderatsdebatte beendete Ternitz am Dienstagabend den heurigen Sitzungsreigen. Stein des Anstoßes: Ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP, der sich mit der Verkehrssituation vor der Pottschacher Schule ebenso wie mit einem fehlenden WC beim neuen Bahnhof beschäftigte.

Die Forderungen der ÖVP-Mandatare: Bezüglich des Bahnhofes möge die Stadt „erneut mit den ÖBB Gespräche über den Einbau einer WC-Anlage aufnehmen“. Und was die Situation in Pottschach betreffe, solle der Bescheid der letzten Verkehrsverhandlung „als völlig unzureichend“ beeinsprucht werden. Wie berichtet, hatten die Verkehrssachverständigen einen Zebrastreifen abgelehnt, stattdessen wurde Tempo 30 verordnet – gültig an Schultagen von 7 bis 17 Uhr.

Dass die SPÖ-Mehrheit eine Diskussion zu dem Antrag ablehnte, hinderte die ÖVP an der Thematisierung nicht – sie nutzte kurzerhand den Bericht des Bürgermeisters dafür, begleitet von vielen Emotionen. Fraktionssprecher Thomas Huber nannte das Ergebnis der Verkehrsverhandlung in Pottschach nicht nur „Schwachsinn“ und „einen Murks“, er erklärte auch, Sachverständige zu kennen, die „die größten Wappler“ seien. Sein inhaltlicher Zugang: Die Stadt solle die Entscheidung der Verkehrssachverständigen nicht als „sakrosankt“ hinnehmen. Einen Vorschlag, den auch Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies unterstützte: „Es gäbe Möglichkeiten, andere Sichtweisen zu bekommen.“

Samwald: Mehrmalige Forderung nach Contenance

Bei der SPÖ sorgten die Wortmeldungen der Opposition, insbesondere von ÖVP-Mandatar Huber, für Kopfschütteln und etliche Zwischenrufe. Vizebürgermeister Christian Samwald (SPÖ), der während des Tagesordnungspunktes den Vorsitz innehatte, rief die Gemeinderäte mehrmals zur Contenance und erinnerte daran, den jeweils anderen aussprechen zu lassen – übrigens auch seinen Chef Rupert Dworak.

Dieser wehrte sich vehement gegen die Wortmeldungen Hubers. „Wir sind auf Gesetze angelobt“, so Dworak zu Huber – wolle er sich nicht daran halten, solle er „zurücklegen“, so Dworak. Schützenhilfe in Sachen Bahnhofs-WC kam von Stadtrat Peter Spicker (SPÖ): Die ÖBB habe unmissverständlich festgestellt, dass in Ternitz kein WC gebaut werde, „das ist ein Fakt, das müssen wir zur Kenntnis nehmen“. Dass die Stadt nun ein solches finanziere, sei „blauäugig“. Denn: „Es kann nicht Aufgabe einer Kommune sein, das WC für eine Aktiengesellschaft zu betreiben!“

In Sachen Verkehrssicherheit rückte Stadtrat Gerhard Windbichler (SPÖ) zur Verteidigung aus. Mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit habe man eine Institution höchster Kompetenz an Bord geholt, von dieser angeregte Maßnahmen wie eine Mittelinsel würden 2023 umgesetzt. Dass der SPÖ die Sicherheit der Kinder „egal“ sei, wie Huber konstatierte, sei eine „böswillige Unterstellung“.

Die Debatte brachte schließlich keine Einigung – Vizebürgermeister Christian Samwald (SPÖ) appellierte aber, „sich an ein gewisses Niveau in der Diskussion zu halten. Wir repräsentieren hier eine Stadt!“ Kritisch zu Wort gemeldet hatte sich Samwald zuvor auch gegenüber FPÖ-Gemeinderat Martin Kurz, der – mit Blick auf die WC-Debatte – die Begriffe „brunzen“ und „Lulu machen“ benutzt hatte.

ÖVP und SPÖ mit gegenseitiger Kritik

Zwar wurden die übrigen Sitzungspunkte schließlich mit wesentlich weniger Emotion und oftmals auch einstimmig gefasst (beim Voranschlag stimmte die ÖVP mit), die vorangegangene Debatte ließ die Wogen danach trotzdem weiter hochgehen. ÖVP-Obmann Karl Pölzelbauer, der sich in der Debatte selbst nicht zu Wort gemeldet hatte, kritisierte gegenüber der NÖN die Ablehnung des „Dringlichen“ durch die SPÖ. Es sei „bedauerlich“, dass „die Gewinnmaximierung an erster Stelle steht und der Mensch dabei auf der Strecke bleibt“, so der Stadtrat. Fraktionssprecher Thomas Huber konstatierte der SPÖ ein „völlig zweifelhaftes Demokratieverständnis“, weil die seinen Antrag abgelehnt hatte. Und Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) sprach gegenüber der NÖN von einer „äußerst peinlichen und niveaulosen Vorstellung“ der Opposition.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.