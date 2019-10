Es war eine Premiere, die Mittwochabend in den Räumlichkeiten der Neunkirchner Sparkasse über die Bühne ging: Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Sparkassengruppe wurde erstmalig zu einem Bezirksweltspartags-Empfang geladen – und zwar am Vorabend des Weltspartages. Es sei ein „Festtag für die Sparkasse“ – und er freue sich, dass „so viele unserer Einladung gefolgt sind“, betonte Sparkassenvorstand Peter Prober.

Vorstandskollegin Gertrude Schwebisch erklärte dann, dass man heuer die Jungmusiker-Ausbildung im Bezirk finanziell unterstütze – in den Vorjahren gingen Spenden an die Freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz oder den Samariterbund. Die Jugendarbeit in der Region sei der Bank ein „besonderes Anliegen“, betonten Schwebisch und Prober – und überreichten Blasmusikverband-Bezirksobmann Ernst Osterbauer, Landeskapellmeister Manfred Sternberger und Bezirksjugendreferent Roman Bischhorn-Stickelberger den Spendenscheck in der Höhe von 8.000 Euro.

Unter den Gästen außerdem gesehen: Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ), die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Jürgen Handler (FPÖ), die Bürgermeister Herbert Osterbauer (Neunkirchen, ÖVP), Günther Stellwag (Natschbach-Loipersbach, ÖVP), Johann Döller (Reichenau, ÖVP), Doris Kampichler (Buchbach, SPÖ), Marion Wedl (Seebenstein, SPÖ), Engelbert Pichler (Grimmenstein, ÖVP), Walter Jeitler (Wimpassing, SPÖ), Franz Waltron (Würflach, ÖVP), Ex-Nationalrat Hans Hechtl, Altbürgermeisterin Margit Gutterding, BH-Bürodirektor Peter Hollendohner und viele andere mehr.

Mehr zum Empfang auch in der kommenden NÖN Neunkirchen-Printausgabe!