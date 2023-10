Ende besiegelt Nächstes Gastro-KO: „Stadtkind“ schließt in Neunkirchen

Bei der Eröffnung im Vorjahr: Jelena und Dejan ,,Deki" Simic mit Bürgermeister Herbert Osterbauer. Foto: Thomas Wohlmuth

N ächste Hiobsbotschaft für die Gastronomie in der Region: Jetzt schließt auch noch das Cafe „Stadtkind“ am Neunkirchner Hauptplatz seine Pforten. Nach dem Aus des Gasthauses „Misch Masch“ in der Vorwoche und der geplanten Schließung des „Augartl“ mit Ende des Jahres bedeutet das das dritte Ende eines Lokals in der Bezirkshauptstadt in kürzester Zeit.