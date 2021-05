Hiobsbotschaft für das Neunkirchner Stadtzentrum: Nach 29 Jahren schließt die Traditionsfleischerei Seidl ihre Filiale in der Wiener Straße in unmittelbarer Hauptplatz-Nähe. Die Filiale war bekannt für ihre Wurst- und Fleischwaren, aber auch für die diversen Snacks in der Mittagspause. Zudem wurden auch Brot und Gebäck angeboten.

„Mit schwerem Herzen haben wir uns dazu entschlossen, dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, weil wir ja ein Neunkirchner Ur-Unternehmen sind“, erklärt Firmenpatron Wolfgang Seidl der NÖN. Man habe es zwar auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten noch lange versucht, aber irgendwann, so Seidl, „weicht die Emotion der Vernunft und es war wirtschaftlich einfach nicht mehr tragbar“.

Mit Wehmut denkt er daran, als zu Spitzenzeiten noch fünf Angestellte die Gäste bedienten. Zeiten, von denen man sich längst weit entfernt hat: „Die Innenstadt ist ausgestorben und die Frequenz stark zurückgegangen. Zudem ist leider auch keine Besserung der Situation zu erkennen und mit Gewalt schaffst Du das nicht“, so Seidl.

Seine beiden Söhne werden nun Gespräche mit den Angestellten über deren Zukunft führen. Das Lokal selbst war gemietet und steht nun Hauseigentümerin Gitti Klosterer wieder zur Verfügung.