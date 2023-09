Nah & Frisch-Markt schließt in Schwarzau im Gebirge

Über seine Beweggründe zeigte sich Marktinhaber Georg Wieser auf Nachfrage der NÖN aber wenig gesprächsbereit. Die nächsten Supermärkte der Region befinden sich ab November in Rohr im Gebirge und Türnitz.

SPÖ-Bürgermeister Peter Lepkowicz bleibt trotz der traurigen Botschaft dennoch optimistisch ,,Gerade die Abgeschiedenheit und der familiäre Zusammenhalt in unserer Gemeinde werden in Zukunft wieder gefragt sein!” Für Erholungssuchende bietet die Gemeinde unberührte Natur und zahlreiche Wanderwege. In Zukunft will man die Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten und bestehenden Hofläden intensivieren. Denn eines ist sicher: ,,Verhungern muss hier in Schwarzau niemand!”