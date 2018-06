e5 unterstützt die Gemeinden bei einer nachhaltigen Klimaschutzarbeit. Bereits 37 Gemeinden in NÖ nehmen am e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden teil und nehmen damit eine Vorreiterfunktion ein.

„Champions League“ der energieeffizienten Gemeinden

Das e5-Landesprogramm ist die Meisterklasse der energieeffizienten Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur Nutzung Erneuerbarer Energien sowie zum Klimaschutz zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Je nach Grad der erreichten Umsetzung erhält eine Gemeinde bis zu fünf „e“. Der Erhalt eines „e“ ist mit einer Haube in der Gastronomie vergleichbar, je mehr „e“, desto höher der Umsetzungsgrad. Die e5-Gemeinden müssen sich dafür in regelmäßigen Abständen einer externen Auditierung stellen, bei der ihre Erfolge sichtbar und mit anderen Gemeinden vergleichbar gemacht werden.

Warth startet in die Energie-Elite

Die Marktgemeinde Warth hat bereits auf ihren Gemeindegebäuden PV-Anlagen installiert und fördert den Ausbau von Erneuerbarer Energie bei ihren Bürgerinnen und Bürgern mit gezielten Gemeindeförderungen. Auch ein e-Carsharing Auto und eine e-Tankstelle stehen vor dem Gemeindeamt zur Verfügung. Neben der aktiven Förderung des Radverkehrs ist Warth auch Fair Trade-, Klimabündnisgemeinde und Natur im Garten-Gemeinde. Am 7. Juni 2018 fand der erste e5-Startworkshop statt. Damit ist Warth nun bereits nach Ternitz und Pitten die dritte e5-Gemeinde im Bezirk Neunkirchen. Das e5-Team will jetzt mit viel Engagement zahlreiche Maßnahmen für mehr Energieeffizienz in Angriff nehmen.

Teilnahme am e5-Programm ist kostenlos

Die e5-Gemeinden profitieren von der kostenlosen Teilnahme am e5-Landesprogramm. Die niederösterreichischen Gemeinden dürfen den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag zweckgebunden für Mitgliedschaften zum Klimabündnis, zur Klima-Energie-Modellregion, Informationsveranstaltungen, Planungen für Energie- und Klimaschutzprojekte oder Weiterbildungsmaßnahmen in den Gemeinden verwenden. Ziel ist es, mit den Mitteln des Mitgliedsbeitrages konkrete Aktivitäten zu setzen.

Die e5-Erfolge

Die umgesetzten Maßnahmen der niederösterreichischen Gemeinden können sich international sehen lassen. Besonders hervorzuheben sind die Sanierungserfolge öffentlicher Gebäude, die Umstellung der Straßenbeleuchtungen auf LED, die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligung und der Aufbau von e-Carsharing-Modellen. Die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich steht den Gemeinden mit ihren Expertinnen und Experten dabei mit Rat und Tat zur Seite. Damit wird es für Gemeinden leichter, konkrete Maßnahmen zu planen und umzusetzen.