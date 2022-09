Neunkirchen: Weihnachtsbeleuchtung als emotionales Thema

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine Stunde trafen sich in der Vorwoche die Vertreter der Neunkirchner Parteien im Rathaus, um Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten sowie Hilfspakete gegen die Teuerungen zu debattieren. Die große gemeinsame Lösung ist dabei vorerst ausgeblieben, sie soll in den kommenden Tagen beschlossen und präsentiert werden.

„Bei einigen Punkten sind wir uns aber schon einig“, verrät ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer erste Ergebnisse. So wird es in Neunkirchen vorerst zu keiner Erhöhung der Gebühren kommen. „Das kann man in der jetzigen Situation niemandem zumuten, da sind wir uns einig!“ Einigkeit dürfte auch darüber herrschen, die Weihnachtszuwendungen für Bedürftige und den Heizkostenzuschuss zu erhöhen. In welchem Ausmaß das passieren wird, ist aber noch unklar.

Größter Diskussionspunkt: Weihnachtsbeleuchtung

Unklar ist auch, was heuer mit der Weihnachtsbeleuchtung passieren wird, wie SPÖ-Stadtrat Günther Kautz auf Nachfrage der NÖN bestätigt: „Das ist wohl auch parteiintern bei allen noch der größte Diskussionspunkt!“ Fakt ist, dass der Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung so wie in seiner bisherigen Form mit horrenden Stromkosten verbunden ist. Deshalb stehen ein kompletter Verzicht oder eine Sparvariante zur Debatte.

„Ein bisschen Weihnachtsstimmung sollten wir uns schon erhalten. Vielleicht kann man die Beleuchtung ja zumindest am Hauptplatz installieren“, so Kautz. Ähnlich sieht es der Stadtchef: „Ich bin nicht für eine Radikallösung, aber es muss ja heuer auch nicht ganz so prachtvoll sein.“ Fix ist übrigens, dass der Advent im Stadtpark nach zweijähriger Pause am letzten Wochenende vor dem Heiligen Abend heuer wieder stattfinden wird.

Intensive Gedanken zu anderen Sparmöglichkeiten wurden ebenfalls beim Energiegipfel besprochen: So soll der Fokus künftig auf der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden liegen. Ein Vorschlag, den die SPÖ unterstützt, dessen Realisierung ihr aber schon zu lange dauert: „Auf diesem Gebiet gibt es bereits genügend Erfahrung, da muss man nicht so zögerlich vorgehen“, läuft für Kautz wertvolle Zeit davon.

Aber auch andere Sparpotenziale, die auf den ersten Blick gar nicht so augenscheinlich sind, wurden ins Visier genommen: Etwa, das Wasser im Becken des Hallenbades um ein Grad zu senken: „Das fällt niemandem auf, hat aber bei der Ersparnis große Auswirkungen“, so Osterbauer.

Fonds für Härtefälle wird aufgestockt

Fest steht auch, dass der Fonds für soziale Härtefälle angehoben werden soll. „Wir haben in unserer Fraktion beschlossen, dass wir die Hälfte der Klubbeiträge bis Jahresende in den Fonds einzahlen, damit jenen Menschen gezielt geholfen werden kann, die es wirklich brauchen“, so ÖVP-Klubobmann Stadtrat Thomas Berger. In Summe werden das immerhin an die 7.000 Euro sein.

