Familien im Bezirk Neunkirchen bangen: „Das Geld ist einfach nicht da“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Strom, Gas, Treibstoff, Lebensmittel – die Preise steigen in allen Bereichen des Lebens: Familie Getreuer-Kostrouch aus Payerbach macht sich schon seit längerem Gedanken zum Energiesparen: „Wir haben immer schon versucht, Strom zu sparen – einfach aus ökologischen Gründen. Es ist schwer, mit so vielen Leuten im Haushalt, vor allem mit Kindern, die dann überall das Licht brennen lassen“, gibt Stella Getreuer-Kostrouch einen kleinen Einblick in den Alltag ihrer großen Familie.

„Natürlich überlegt man sich, wo man noch zusätzlich Energie einsparen kann!“ erzählt sie der NÖN im Gespräch über die finanziellen Herausforderungen im kommenden Herbst und Winter.

Die siebenköpfige Familie heizt mit Holz, die Warmwasseraufbereitung ist jedoch ein schwieriges Thema. Überlegungen zu Alternativen zum Warmwasserboiler, wie die Anschaffung einer Photovoltaikanlage, wurden angestellt und gleich wieder verworfen, denn: „Die Investition ist nicht machbar. Wir hätten das, nicht nur aus Teuerungsgründen, sondern auch aus ökologischen, wahnsinnig gerne, aber das Geld ist einfach nicht da!“

Schulstarthilfe ist nur ein kleiner Bonus, hilft aber

„Der Schulstart war wirklich heftig“, erinnert sich die vierfache Mutter. Das Schlimmste seien die Sondersachen, wie Hallenschuhe oder Zeichenutensilien, die vom Kind nur selten gebraucht werden. „Wir haben natürlich die Schulstarthilfe für unsere Kinder beantragt, da warten wir momentan auf Rückmeldung. Das ist zwar nur ein kleiner Bonus, aber es hilft uns“, seufzt Getreuer-Kostrouch. Sparen muss die Familie – trotz eigenem Gemüseanbau – auch beim Einkaufen: „Bei den Lebensmittelpreisen merken wir es fast am schlimmsten. Wir haben immer geschaut, dass wir nachhaltig einkaufen. Das geht sich mittlerweile nicht mehr aus!“

Trotz aller Schwierigkeiten sieht die Familie der derzeitigen Situation positiv entgegen: „Es ist sicherlich so, dass wir weniger betroffen sind als andere, weil wir nicht vom Gas abhängig sind. Natürlich merken wir die Teuerungen auch, aber wir haben für vieles vorgesorgt und da sind wir jetzt sehr froh darüber.“

„Wir sparen eigentlich immer schon Strom, wo immer es geht“

Kalt lässt die gegenwärtige Situation auch ein pensioniertes Beamtenehepaar aus dem Bezirk nicht. „Ich war heute schon bei der EVN in Neunkirchen und habe mich über den Niederösterreich-Bonus informiert, dort wurde ich sehr freundlich und kompetent beraten. Ich hoffe, dass das eine spürbare Entlastung bringt“, erklärt die Ehefrau im Gespräch mit der NÖN. „Wir sparen eigentlich immer schon Strom, wo immer es geht, wir lassen kein unnötiges Licht brennen, schalten die Waschmaschine erst ein, wenn sie voll ist und Ähnliches. Wahrscheinlich werden wir im Winter auch die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad senken, das werden wir dann sehen“, fügt der Ehemann noch hinzu. Generell glauben die beiden, dass es sich schon irgendwie ausgehen wird und sie sind auch froh in einer Wohnung zu wohnen, wodurch der Energieverbrauch überschaubar ist.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.