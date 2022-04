Bezirk Neunkirchen: Ukraine-Krieg fördert Photovoltaikboom

Werbung

Nicht nur die Preise für Benzin und Diesel sind in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Die Kosten für Strom und Heizung ziehen nach. Genau aus diesem Grund setzen immer mehr Gemeinden auf Energiegemeinschaften.

In Würflach arbeitet man gerade an drei Projekten, die den Ausbau erneuerbarer Energieformen betriffen. Zum einen soll die bereits bestehende Photovoltaikanlage auf der „WellnessWelt“ Würflach erweitert werden. Eine weitere PV-Anlage ist am Bauhof geplant. Hier muss allerdings noch vor der Montage der Anlage das Dach saniert werden. Ein drittes Projekt ist am Dach des Musikerheims in Hettmannsdorf geplant.

Bürger sollen davon profitieren können

Bei den beiden ersten Projekten in Würflach setzt man auf Bürgerbeteiligung. Was damit gemeint ist? Der Bürger kauft ein oder mehrere Paneele – attraktiv für jene, die selbst kein Eigenheim haben und dennoch mit Photovoltaik Geld verdienen wollen. Er bekommt von der Gemeinde jährlich zehn Prozent der investierten Summe zurück, plus 1,5 Prozent Zinsen ausbezahlt. „Der Energiepreis wird langfristig nicht sinken, sondern im Gegenteil steigen“, rührt Umweltgemeinderat Roland Reiter (Liste „Gemeinsam für Würflach“) die Werbetrommel.

Mit dem Verein „Energieplattform NÖ SÜD/Schneebergland“ geht man einen weiteren Schritt Richtung erneuerbare Energie. Dieser wurde Ende März als erneuerbare Energiegemeinschaft registriert. Teil dieser Gemeinschaft sind die Gemeinden Höflein, Willendorf und Würflach. Ziel ist es, den regional erzeugten Photovoltaik-Strom auch in den Gemeinden zu verbrauchen. Dies sei nicht nur ökologisch von Vorteil, sondern auch günstiger für die Verbraucher. Wissenschaftlich unterstützt wird die Energiegemeinschaft, die sich in den nächsten Monaten erweitern möchte, von der HTL Wiener Neustadt. „Im Rahmen einer Diplomarbeit werden drei unserer Studenten aus dem Kolleg ‚Energie-UmweltNachhaltigkeit‘ die Rahmenbedingungen für eine Optimierung von Energiegemeinschaften erarbeiten. Es werden dabei sowohl technische, ökologische, juristische als auch wirtschaftliche Aspekte betrachtet“, erzählt der zuständige Pädagoge Gerald Stickler.

Die Energiegemeinschaft lädt übrigens am 10. Mai, 19 Uhr, zum Energiestammtisch ins Heurigenlokal Haselbacher nach Willendorf.

Infoveranstaltung

völlig ausgebucht

Wie groß der Boom rund um Photovoltaik ist, bewies eine Infoveranstaltung Ende März in Ternitz. Innerhalb kürzester Zeit waren alle verfügbaren Plätze vergeben. Teil der Veranstaltung ist auch der Energieberater Martin Heller. Weitere Infoabende der Klima- und Energiemodellregion sind für Mai geplant (siehe Infobox).

Im Wechselgebiet setzt man ebenfalls stark auf die Sonnenenergie. So wurden etwa in der Gemeinde Aspang Markt die Wasserversorgungsanlagen im Vorjahr mit PV-Anlagen ausgestattet. Alle öffentlichen Gebäude sind zudem an die Fernwärme angeschlossen. „Da sind wir auf einem guten Weg und die Ukraine-Krise bestärkt diese Entscheidung“, so ÖVP-Bürgermeisterin Doris Faustmann. Energiegemeinschaften sind auch hier ein Thema, „aber noch nicht in den nächsten Monaten“, meint die Ortschefin.

Nachhaltigkeit spielt auch bei einem der größten Arbeitgeber der Region, der Firma F/LIST in Thomasberg, eine große Rolle. Etwa 20 Prozent des jährlichen Energiebedarfs werden mit „sauberem“ Strom abgedeckt. Insgesamt werden so rund 565 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber einer konventionellen Stromerzeugung eingespart. Insgesamt sind auf dem Areal der Firma F/LIST 4.400 Solarmodule installiert.

