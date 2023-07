Nach über 33 Jahren: Edlitzer Schulwart in die Pension verabschiedet

Ob die Neugestaltung des Werkraumes sowie der Schulbibliothek, der Neubau der Musikschule, die Renovierung der Sanitäranlagen oder der Ankauf neuer Smartboards - bei diesen und vielen weiteren Projekten an Volks- und Mittelschule Edlitz war Engelbert „Bertl“ Hackl an vorderster Front mit dabei.

Nun wurde Hackl, seit 1989 Schulwart an den Edlitzer Schulen, im Rahmen einer kleinen Feier in die Pension verabschiedet. Schulobmann Johannes Höller hob dabei auch Hackls Engagement in den Bereichen Winterdienst oder Sportplatz hervor - und lobte, dass der Schulwart stets zur Stelle war, wenn die drei Schulgemeinden Edlitz, Thomasberg und Grimmenstein Hilfe brauchten.

Den Gratulationen schlossen sich auch die drei ÖVP-Bürgermeister Manfred Schuh (Edlitz), Engelbert Ringhofer (Thomasberg) und Engelbert Pichler (Grimmenstein), die Schulleiter Birgitt Heissenberger (Volksschule), Lukas Friedl (Mittelschule) und Anton Straka (Musikschule), die Direktoren außer Dienst Hermann Bernsteiner, Karl Schatzer und Hermann Haider sowie Vertreterinnen und Vertreter des Elternvereins und der Schulgemeinde an.

Für seine besonderen Verdienste wurde Engelbert Hackl das Goldene Ehrenzeichen der Schulgemeinde verliehen.