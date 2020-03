„Mr. Jason Brindley aus Liverpool gestaltete mit den Jugendlichen interessante und abwechslungsreiche Projekttage, wobei durch das ständige Sprechen der englischen Sprache, das Verständnis und das Selbstbewusstsein Englisch auch im Alltag zu verwenden deutlich verbessert wurde“, betont Fachlehrerin Verena Schlosstein, die Organisatorin der Englischwoche. „In einem ansprechend gestalteten Lernumfeld hatten die Schülerinnen und Schüler viel Spaß beim Spielen, beim Sport und beim Backen von Cookies. Eine Gruppe drehte sogar ein Video über die Fachschule und eine Gruppe gestaltet eine Präsentation der Juniorfirma“, so Schlosstein, die von Englischlehrerin Katrin Huber unterstützt wurde. Durch die Vielzahl an Aktivitäten wurden die Jugendlichen motiviert Englisch zu sprechen und Freude am Lernen zu haben. Das Programm wurde schon im Vorfeld auf spezielle Themenbereiche und Schwerpunkte des regulären Lehrplans abgestimmt.

Die Beherrschung der englischen Sprache ist für viele Berufe eine wesentliche Grundvoraussetzung, deshalb zählt die Englischwoche zu den pädagogischen Fixpunkten der Ausbildung an der Fachschule Warth.



Die abschließende Präsentation der Arbeiten fand vor der gesamten Klasse statt. „Die Schülerinnen bestanden die Darbietung mit Bravour und zeigten, dass sie in der englischen Sprache sattelfest sind“, freut sich Fachlehrerin Schlosstein. Abschließend überreichte Mr. Jason Brindley feierlich die Zertifikate an die Schüler.

„Adventures In English" ist ein Unternehmen mit dem Sitz in Graz, welches intensive Englisch-Projektwochen für Schulen in ganz Österreich anbietet. Internet: www.adventuresinenglisch.at

- Artikel von Jürgen Mück