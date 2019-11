Entführungsalarm vor Volksschule .

Aufregung in der Bezirkshauptstadt: Ein unbekannter Mann soll am Donnerstagmittag versucht haben, eine Schülerin vor der Volksschule Mühlfeld in Neunkirchen zu überreden, mit ihm mitzukommen. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer bestätigte den Vorfall, die Polizei wurde eingeschalten.