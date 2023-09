Gloggnitz' Pfarrer Andreas Lisson ist in Pension

Bis auf den letzten Platz gefüllt war vergangenen Sonntag die Dreieinigkeitskirche. Aber nicht nur viele evangelische Gläubige feierten die Messe, auch Gäste der katholischen Gemeinde waren gekommen, um einen ganz besonderen Gottesdienst zu begehen – nämlich die „Entpflichtung“ von Langzeitpfarrer Andreas Lisson.

Nach mehr als drei Jahrzehnten der Seelsorge in der Gemeinde tritt der evangelische Pfarrer in den Ruhestand. Bevor es jedoch so weit war, zog Lisson Bilanz über sein Wirken in Gloggnitz, das am 1. März 1990 begann, als der gebürtige Deutsche als Pfarrvikar von Hessen in die Alpenstadt kam. Aus geplanten fünf Jahren wurden es dann 33 Jahre.

Aber Andreas Lisson traf man nicht nur in der Kirche an. Vor allem sein Engagement bei der Feuerwehr ging über die Grenzen der Stadtfeuerwehr Gloggnitz hinaus und so ist er auch als „Feuerwehr-Peer“ tätig. „Es war eine erfüllende Tätigkeit. Danke für eure Begleitung und unschätzbare Hilfe“, so ein bewegter Andreas Lisson am Ende seiner Ansprache. „Ich bin jetzt im Ruhestand und ich freue mich auf ruhigere Zeiten“, ließ dieser am Ende seines launigen Rückblicks wissen.

Anerkennende Worte kamen von den Ehrengästen. Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP), Helmut Müller als Vertreter der katholischen Gemeinde, Landesfeuerwehrrat und Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber und Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) würdigen die Leistungen und das Engagement von Andreas Lisson, der mit diversen Ehrungen bedacht wurde. „Es ist uns eine Freude und Ehre, dass du nach Gloggnitz gekommen bist“, so Irene Gölles. Unisono hieß es, dass Lisson über die Konfessionen hinweg gewirkt habe. Nach dem Gottesdienst wurde dann am Platz vor der Kirche das mittlerweile traditionelle Turmfest gefeiert.

Ein Wermutstropfen aber bleibt, denn für die offene Pfarrstelle hat sich Laut Kurator Heinz Drießler „niemand fristgerecht beworben“. Die Stelle bleibe daher bis Ende August 2024 unbesetzt, so Drießler: „Sie wird im Frühjahr erneut ausgeschrieben.“ Bis dahin soll Karl-Jürgen Romanowski aus Bad Vöslau die Pfarre betreuen. Und womöglich trifft man auch den „Jung-Pensionisten“ Lisson hin und wieder in der Kirche an.