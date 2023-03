Absage: Kein „Unimarkt“ für Stadt Gloggnitz

Schlussakt in der Angelegenheit „Unimarkt“. Wie berichtet, wollte der Gloggnitzer Johann Kroiss, der als Franchisepartner den „Unimarkt“ im steirischen Mürzzuschlag führt, einen solchen auch in Gloggnitz errichten. Und das am „Badparkplatz“, der im Eigentum der Stadtgemeinde Gloggnitz steht.

Die Sorge der Gemeinde um den Verlust von Parkplätzen für die Besucher von Naturbad und Sportplatz teilte Johann Kroiss nicht, wollte er den Besuchern doch eine definierte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stellen. „Wir sind da offen für Lösungen, wie ein Parkdeck oder eine Tiefgarage“, skizzierte der Kaufmann bereits im Vorjahr. Kroiss: „Damit würde man auf durchgehend 70 Parkplätze für die Badegäste beziehungsweise Sportplatzbesucher kommen und am Sonntag auf hundert frei zur Verfügung stehende Parkplätze.“

Entscheidung für Kroiss „nicht nachvollziehbar“

Ende Februar flatterte ihm dann die endgültige Ablehnung per E-Mail ins elektronische Postfach. Kroiss: „Dort heißt es, dass das öffentliche Interesse an diesem strategischen Grundstück dem Projektvorschlag entgegensteht. Und dass die negative Entscheidung nicht an der Projektidee, sondern an der Wichtigkeit, den Parkplatz zur Gänze zu erhalten, scheitere.“

Die Entscheidung kann Kroiss nicht nachvollziehen: „Da es sich um fünf bis maximal zehn Parkplätze handelt, welche bei einer Vollbelegung möglicherweise weniger zur Verfügung stehen könnten“, zeigt er sich enttäuscht. Gloggnitz dürfte in der glücklichen Lage sein, zusätzliche Einnahmen nicht weiter zu benötigen, mutmaßt er. Besagtes Grundstück wollte Kroiss von der Gemeinde pachten, um darauf den Markt zu errichten.

Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“): „Ausschlaggebend für die Ablehnung war nicht das Projekt, sondern der Verlust des strategisch wichtigen Grundstücks für die Stadt.“

