Keine neue Amtszeit: Kirchbergs Ortschef Fuchs tritt 2025 ab

Bürgermeister Willibald Fuchs schwärmt von seinem Amt. Ortschef zu sein, das sei „der schönste Job, den man sich überhaupt vorstellen kann“, sagt der 65-Jährige - und will sich 2025 trotzdem nicht um eine erneute Amtszeit bewerben. Diese Entscheidung sei „fix“, fall ihm aber „sehr schwer“, sagt er im NÖN-Gespräch.

Die Aufgabe mache ihm „immer noch sehr viel Spaß“, sagt Fuchs - doch: „Ich werde älter und ein wenig müder. Den Elan und den Biss, den ich einmal hatte, den habe ich nicht mehr. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Zeitpunkt 2025 der richtige ist - auch, wenn mir das Herz blutet!“ Ob das Bürgermeisteramt in den letzten Jahren herausfordernder geworden sei? „Ja, natürlich ist vieles komplizierter geworden. Aber als Bürgermeister hast du ein gewisses Ansehen, du hast Mitarbeiter, die sich um Dinge kümmern und du hast auch finanziellen Spielraum, um etwas umzusetzen.“

Vom „Kompromisskandidaten“ zum Langzeit-Ortschef

Erstmals zum Ortschef gewählt wurde Fuchs, der sich 2013 auch um einen Sitz im Nationalrat bemüht hatte, im Jahr 2000 - als „Kompromisskandidat“, wie er selbst sagt: „Die Bünde konnten sich nicht einigen, nachdem der damalige Bürgermeister bekannt gegeben hat, aufzuhören.“ Die Anfangszeit sei hart gewesen: „Anfangs hat es mir niemand zugetraut, aber man wächst mit der Aufgabe. Um mit meinem Nachfolger wird es genauso sein. Niemand beherrscht das gleich von Beginn weg“, ist Fuchs überzeugt.

Gehe er 2025, sei er drei Jahrzehnte politisch tätig gewesen - zwischen 1995 und 2000 als geschäftsführender Gemeinderat, später als Ortschef. Als „gewöhnlicher“ Mandatar im Ortsparlament bleiben, wie das so manch anderer Bürgermeister durchaus pflegt, ist für Fuchs ein No-Go: „Ich halte das für nicht möglich, der Nachfolger hätte es nicht leicht.“

Nachfolge ist laut Fuchs „noch völlig offen“

Apropos Nachfolge: Wer statt Fuchs 2025 als Frontmann oder -frau für die ÖVP ins Rennen gehen soll, ist ihm zufolge „noch völlig offen“. Wiewohl er sich in die Nachfolge-Suche auch gar nicht einmischen will: „Es gibt einen Gemeindeparteiobmann, es gibt einen Fraktionsobmann. Sie werden diese Frage zur gegebenen Zeit in der Fraktion beraten und entscheiden.“ Wichtig sei es ihm, noch offene Projekte fertigzustellen: „Ich bin für eine ganze Periode gewählt und habe vor, diese fertig zu machen.“ Eine Übergabe zuvor sei „ebenso möglich“, fügt er hinzu.

Wie der (bald scheidende) Bürgermeister die Gehaltserhöhung für sich und seine Amtskolleginnen und -kollegen sieht? „Wenn diesen Job jemand aufgrund des Geldes macht, sollte er aufhören - so etwas kann man nur aus Liebe und Begeisterung für seine Gemeinde machen.“ Der Job sei „mit einem Ehrenamt vergleichbar“, meint der 65-Jährige: „Wenn ich jetzt mehr Geld bekomme, wird das mein Engagement in keiner Weise verändern!“