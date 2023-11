SPÖ Neunkirchen: Kahofer scheidet als Spitzenkandidatin aus

In der innerparteilichen Debatte bei Neunkirchens SPÖ dürfte es eine erste große personelle Entscheidung geben. Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer, aktuell Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Integration, wird sich bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht um die Spitzenkandidatur bewerben, wie sie gegenüber der NÖN bestätigt.

„Ich habe immer gesagt, dass ich keinen Streit innerhalb der Fraktion will. Und da nicht alle im Klub einer Meinung waren, werde ich nicht an vorderster Stelle kandidieren. Ich will eine Spaltung auf alle Fälle vermeiden“, begründet Kahofer ihre „persönliche Entscheidung“. Ob sie Stadtparteichefin bleibt und ihr Name trotzdem auf der Kandidatenliste aufscheinen wird, sei noch nicht fix. „Darüber gibt es noch keine Entscheidung“, so Kahofer.

SPÖ-Klubobmann Günther Kautz will Kahofer im Team halten. Foto: Tanja Barta

Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz wurde von der Entscheidung bereits in Kenntnis gesetzt: „Das ist Andreas persönliche Entscheidung, die ich natürlich akzeptiere.“ Innerparteilich habe es bereits etliche Gespräche gegeben, weitere seien fixiert, auch eine zweite interne Klausur. „Wenn diese Gespräche abgeschlossen sind, wird es einen Vorschlag geben.“

Würde er, wenn es der mehrheitliche Wunsch sei, als Spitzenkandidat zur Verfügung stehen? „Ja, das würde ich machen“, sagt Kautz. Was seine Kollegin Andrea Kahofer betrifft, wünscht sich Kautz, „dass sie auf jeden Fall weitermacht und auf der Liste bleibt. Andrea und ich und haben ja auch kein gravierendes Problem miteinander, sondern sind ab und an unterschiedlicher Auffassung, was ja ganz normal ist.“

Für Aufsehen hatte zuletzt der Rückzug von Kurt Ebruster aus seiner Funktion als stellvertretender Stadtparteichef gesorgt. Er hatte danach via NÖN klar für Kahofer Stellung bezogen. Stadtrat bleibt er voraussichtlich bis zur Wahl, danach will er nicht erneut kandidieren.