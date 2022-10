Geplänkel um Grund-Ankauf in Neunkirchen

Ein 30.000 Quadratmeter großes Grundstück direkt neben dem Friedhof hat die Begehrlichkeiten der SPÖ geweckt. Zwar derzeit noch Grünland, appelliert Infrastrukturstadtrat Günther Kautz dringend an die Stadtregierung, sich um den Erwerb der Fläche zu bemühen: „Es gibt seit zwei Jahren mit dem Besitzer eine Vereinbarung zum Erwerb, aber die Stadt wird nicht aktiv. Ich verstehe nicht, warum hier gezögert wird. Wir haben kaum freie Flächen, das Grundstück wäre enorm wichtig für die Weiterentwicklung.“

„Versuche der SPÖ, politisches Kleingeld zu schlagen“

Ein von der SPÖ diesbezüglich eingebrachter Dringlichkeitsantrag wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung von der Stadtregierung abgelehnt, was bei der SPÖ für Kopfschütteln sorgte. ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer betont zwar grundsätzlich die Wichtigkeit des Erwerbs dieses Grundstücks, sieht aber aktuell keinen Grund zur Eile:

„Jetzt müssen wir einmal die Umwidmung in der Waldrandgasse hinbekommen, damit wir die Gründe verkaufen können, um am Sportplatz eine neue Tribüne zu bauen. Alles nach der Reihe.“ Man brauche sich keine Sorgen machen, da man eine Zusage per Handschlag für den Grund neben dem Friedhof habe: ,,Den Grundankauf selbst muss ohnehin die ausgelagerte Gesellschaft abwickeln. Das ist ihre Aufgabe und nicht Aufgabe der Gemeinde“, so Osterbauer. Er ortet in dem Geplänkel „Versuche der SPÖ, politisches Kleingeld zu schlagen“.

Mehr Elan, rasches Geld

