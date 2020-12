Ihren letzten Schultag hat sich Gertrude Haider wohl etwas anders vorgestellt. Nach 19 Jahren als Direktorin an der Volksschule Enzenreith geht die Pädagogin in den Ruhestand.

Wenngleich die Verabschiedung dann doch anders als geplant ausfiel, ließ es sich die Kollegenschaft nicht nehmen, sich mit einem Geschenk und vielen lieben Worten für die gute Zusammenarbeit zu verabschieden. Für die 1957 geborene Trattenbacherin war immer klar, Pädagogin werden zu wollen. „Schon in der zweiten Klasse der Volksschule habe ich gesagt, ich werde Lehrerin“, erinnert sich Gertrude Haider, die nach ihrer Ausbildung 20 Jahre im Sonderpädagogischen Zentrum in Kirchberg arbeitete und 2001 mit der Leitung der Volksschule Enzenreith betraut wurde.

Seit dem Schuljahr 2013/14 stand Haider auch der Volksschule in Schottwien vor. An die Zeit in Enzenreith wird sich die angehende Ruheständlerin gerne zurückerinnern. „Besonders an das erste Schulfest mit dem Kistenklettern“, schmunzelt Haider. Aber auch die Kollegialität untereinander und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde waren prägend.

Pläne für den Ruhestand gibt es auch schon einige. „Viel Zeit mit meinen zwei Enkelkindern verbringen. Und wenn das Wetter passt, dann auch Bergsteigen“, freut sich Gertrude Haider auf die Zeit „nach ihrer Schulzeit“.