Die Beamten der Autobahnpolizei Warth sind ja mittlerweile einiges gewohnt - das, was sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag erlebten, war aber ein ganz spezieller Fall: Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde mit 2,5 Promille zum Geisterfahrer und verursachte auch noch einen Unfall. Zum Glück ging der Crash für ihn und seinen 19-jährigen Beifahrer aber glimpflich auf.

Schauplatz der nicht alltäglichen Szenen war die S 6 bei Enzenreith. Dort war der Bursche aus dem Bezirk Neunkirchen auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Bruck an der Mur an die Leitschiene gefahren, wodurch diese auf einer Länge von zehn Metern beschädigt wurde.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, fand sie einen völlig desorientierten Lenker vor: „Er hat weder gewusst, wo er ist beziehungsweise welche Uhrzeit wir hatten“, erinnert sich ein Exekutivbeamter an den ersten Anblick. Nicht viel besser ging es seinem Freund am Beifahrersitz, der von dem Ganzen gar nichts mitbekommen hatte, weil er seinen Rausch ausschlief. Die beiden waren von einem Fest gekommen. Doppeltes Pech für den Lenker: Der Probeführerschein wäre im September ausgelaufen. So wird die Sache nicht nur teuer, sondern auch mit harten behördlichen Sanktionen enden. Immerhin war das Unfallauto noch fahrtüchtig - es wurde nach der Amtshandlung von Mitarbeitern ASFINAG bei der Raststation Natschbach zur Abholung abgestellt.