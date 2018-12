Rund zwei Drittel der 72 Schüler waren am Montag dem Unterricht bereits ferngeblieben, nachdem am Freitag die ersten Fälle in der ersten Klasse aufgetaucht waren.

Eine Norovirus-Infektion führt zu einer Entzündung des Magen-Darm-Traktes. Erkrankte sind sehr ansteckend. Deshalb kommt es vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, wie eben nun auch in der Schule, oft zu Norovirus-Ausbrüchen. „Besonders anfällig sind Kinder bis zu einem Alter von fünf Jahren und Erwachsene ab dem 70. Lebensjahr. Sorgfältige Hände- und Lebensmittelhygiene sowie die Isolierung von Erkrankten können die Verbreitung des Virus einschränken. Bei der Behandlung steht eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme an oberster Stelle“, heißt es am Gesundheitsportal der Bundesregierung.

„Bei der Schulschließung handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Morgen kommt eine Spezialfirma aus Wiener Neustadt, die das Schulgebäude desinfizieren wird“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Franz Antoni , der weiß, dass auch fast alle Lehrer von der Infektion betroffen sind. Ihn selbst hat es seit dem Nachmittag übrigens auch erwischt: „Es ist nichts tragisches, man muss halt vorsichtig sein, weil sich die Viren leicht übertragen.“ Verläuft alles nach Plan soll der Schulbetrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden.