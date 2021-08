Einige neue Gesichter gibt es bei der Enzenreither Volkspartei. An der Spitze bleibt mit Rudolf Zenz jedoch alles gleich. So lässt sich das Ergebnis der Vorstandswahl zusammenfassen, die in der Vorwoche im Gasthaus „Schrammelteich“ der Familie Wallner stattfand. Um in Zeiten von Corona kein unnötiges Risiko einzugehen, gab es eine reine Urnenwahl. Mit hundert Prozent der Stimmen wurde Gemeindeparteiobmann Rudolf Zenz wiedergewählt, über das gleiche Ergebnis durfte sich auch der Rest des Vorstandes freuen. „Seit sieben Jahren darf ich nun Obmann der Enzenreither ÖVP sein. Gemeinsam möchten wir als Vorstandsteam noch viel für die Gemeinde schaffen.“

Die ÖVP wolle, so Zenz, weiter unter dem Motto „klarer Kurs für Enzenreith“ arbeiten. Neu im Team konnten Alexandra Bürger, Bernadette Putz, Roland Bürger und Benjamin Barth begrüßt werden, nicht mehr im Vorstand sind Gertrude Förster, Michaela Fex, Elfriede Kaghofer und Herbert Prasch. Aktuell hält die ÖVP fünf von 19 Mandaten.