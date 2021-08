Schwerer Geisterfahrerunfall in der Nacht auf heute, Sonntag: Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen lenkte gegen 2.30 Uhr sein Fahrzeug auf der Semmering-Schnellstraße (S6) im Gemeindegebiet von Enzenreith – jedoch als Geisterfahrer auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Bruck an der Mur. Am Beifahrersitz saß laut Angaben der Landespolizeidirektion NÖ schlafend ein 19-Jähriger.

Der Exekutive zufolge fuhr der 18-Jährige in Folge an die linke Leitschiene, wodurch diese in der Länge von rund zehn Metern beschädigt wurde. Zwar blieben beide Männer bei dem Unfall unverletzt – ein durchgeführter Alko-Test bei dem Lenker fiel allerdings eindeutig aus: Er hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut. „Der Führerschein wurde gegen Bestätigung abgenommen“, informierte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.