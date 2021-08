Ein voller Kussmund. Der menschliche Körper. Oder das Auge in all seinen Facetten. Fragt man Verena Bauer, woher sie die Inspiration für die Motive ihrer Werke hernimmt, muss die 20-Jährige schmunzeln: „Es ist der Geistesblitz“, sagt die Enzenreitherin. „Ich gehe spazieren oder mache etwas anderes und plötzlich schlägt die Idee ein.“ Ist das der Fall, ist das Prozedere stets gleich: „Schnell aufschreiben, sodass es mir nicht mehr entfällt!“

Das Malen hat die junge Künstlerin schon immer interessiert – letztlich bestärkt, sich dem intensiver zu widmen, wurde sie aber durch einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland. Dort kam sie auch in den Genuss von Kunstunterricht. „Kurz hat mich der Mut zum Malen verlassen, weil ich gesehen habe, welche großartigen Leute es in diesem Bereich gibt“, gibt Bauer zu. Eine Pause, die aber nur von kurzer Dauer war: Die Matura der Handelsakademie Wiener Neustadt in der Tasche, begann Bauer, „zu experimentieren“, wie sie es nennt.

Über viel Resonanz darf sich Bauer, die mit Acrylfarben ebenso arbeitet wie mit Ölfarben oder anderen Materialien, in den sozialen Medien freuen. „Ich habe erst dieses Jahr begonnen, meine Arbeit und meine Werke auf Instagram zu publizieren. Viele Freunde haben dabei auch sehr überrascht reagiert und mich gefragt, seit wann ich das mache“, blickt Verena Bauer zurück.

Kunst soll „zum Nachdenken anregen“

Neben Lob und Anerkennung für ihre Arbeit sieht sich die Enzenreitherin aber ab und an auch mit Kritik oder Unverständnis konfrontiert. Etwa, als sie im Vorjahr auf der Plattform „Instagram“ ein Video hochlud, in dem ein vermeintlicher 100-Euro-Schein verbrannt wird. Sie hätte das Geld lieber spenden sollen, lautete ein Kommentar unter dem Post. Bauer klärte umgehend auf: „Ich habe viel zu sehr Respekt vor Armut und der täglichen Arbeit, mit der Geld erst verdient werden muss und würde deshalb niemals echtes Geld vernichten.“ Viel mehr wollte sie auf eines ihrer Werke, das eine solche Szene zeigt, aufmerksam machen – und auf den Kapitalismus, den sie kritisiert: „Es soll aufzeigen, wie sehr wir oft von Geld eingenommen sind und wie sehr wir dem eigentlich hinterherlaufen“, meint Bauer. Das ist es auch, was ihr ganz generell so an der Kunst gefällt: „Kunst kann Dinge ansprechen, kann die Menschen aufrütteln und zum Nachdenken animieren.“

Einen Meilenstein konnte die Künstlerin erst vor wenigen Wochen setzen: Zwei ihrer Werke wurden im Rahmen der Ausstellung „Athens Open Art“ in der griechischen Hauptstadt einem internationalen Publikum vorgeführt. Wer Bauers Werke aber lieber in Händen halten will, kann sich sogar bedruckte Handyhüllen bestellen. „Aktuell gibt es fünf verschiedene Motive!“

Wohin es beruflich einmal gehen soll, weiß Verena Bauer derweil noch nicht zu hundert Prozent. Fix ist hingegen schon: „Ich möchte die Kunst in mein Leben integrieren!“

www.instagram.com/wvwerena/

https://www.redbubble.com/de/people/IGwvwerena/shop?asc=u