Enzenreither Künstlerin stellt in Berlin und St. Pölten aus

„Turbulent, aber sehr schön!“ So fasst Verena Bauer (21) die letzten paar Wochen zusammen. Die Künstlerin – die NÖN porträtierte sie im Vorjahr im Rahmen einer Serie – durfte ihre Werke nicht nur in St. Pölten, sondern auch in der deutschen Hauptstadt Berlin ausstellen. „Eine riesengroße Ehre für mich“, bilanziert sie.

Ursprünglich hatte sich die junge Künstlerin ja die Kunstmesse in Bordeaux in ihren Kalender eingetragen – weil diese aber Corona-bedingt verschoben wurde, erhielt sie das Angebot, stattdessen bei der Eröffnung der neuen „Galeria Azur“ mitzuwirken. „Eine extrem coole Sache“, freut sich Bauer über die Möglichkeit, zwei ihrer Werke auszustellen – bis 6. April könen sie noch angesehen werden.

In der Vorwoche durfte die Enzenreitherin nun auch erstmals in Österreich ausstellen – im Rahmen der Ausstellung „Art for Ukraine“ in der NV Center Galerie in St. Pölten. „Ein Herzenswunsch von mir, schließlich ist es in Österreich nicht immer so leicht, als Künstlerin anerkannt zu werden“, sagt die 21-Jährige. Organisiert hatte die Schau Viktor Nezhyba, der selbst als Künstler tätig ist.

Seit dem Vorjahr gewährt Verena Bauer via Instagram Einblicke in ihr Dasein als Künstlerin – zuletzt hat sie die Kohle als „Werkzeug“ für sich entdeckt: „Grundsätzlich versuche ich, ein wenig einfacher zu werden und klarere Motive zu malen – eine Challenge für mich“, meint die 21-Jährige. Ihr nächster großer Traum? „In Wien auszustellen – das wäre noch mal ein großer, weiterer Schritt“, sagt sie.

Inspiration für ihre Werke will sie sich nun wieder im Ausland holen: Ein kurzer Aufenthalt in Lissabon soll sich schon demnächst wieder auf Leinwand und Papier wiederfinden ...

www.theverenabauer.com

Instagram: officalartfluencer

