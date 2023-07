Neunkirchner Bezirks-SPÖ: „Mehr für Frauen in Pension!“

Diese soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen im Schnitt nur die Hälfte der Pension von Männern bekommen. Konkret liegt der Unterschied in ganz Österreich bei 40,5 Prozent. Zudem schließe sich die Pensionsschere nur sehr langsam, im Vergleich zum Vorjahr wurde die sogenannte „Pensionsgap“ um nur einen Prozentpunkt kleiner.

Der heurige „Equal Pension Day“ fällt österreichweit auf den 4. August, in Niederösterreich gar schon auf den 3. August. Auch die Pensionsdifferenz zwischen Männern und Frauen liegt im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt höher, und zwar bei 41,1 Prozent. „Immer mehr Frauen haben in ihrer Pension Angst, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren. Die Bundesregierung darf davor nicht länger die Augen verschließen und muss jetzt handeln“, fordert SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gerlinde Metzger.

Die Bundesregierung zeige sich hinsichtlich der stufenweisen Anhebung des Pensionsantrittsalters bei Frauen - diese tritt ab 1. Jänner 2024 in Kraft - „völlig planlos und unvorbereitet“, heißt es in einer Aussendung. Die Gefahr sei hier, dass die Zahl jener Frauen, die nicht aus einer Beschäftigung, sondern aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen, steigen würde. Insbesondere jenen Frauen, die 2024 oder 2025 in den Ruhestand gehen, würden wegen der stark verzögerten Teuerungsanpassungen Pensionsverluste drohen.

Generell fordern die SPÖ-Frauen eine Lohntransparenz, einen Arbeitsmarktschwerpunkt für Frauen über 50, eine höhere Anrechnung der Karenzzeiten sowie die Rücknahme von Pensionskürzungen durch spätere Inflationsanpassungen. „Wir nehmen diese Ungerechtigkeit nicht hin! Die Pensionsschere muss sich endlich schließen, statt sich noch weiter zu öffnen“, so die SPÖ-Bezirksfrauen.