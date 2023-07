Feuerwehrjugend Zöbern-Königsberg-Schlag holt Sieg bei Landestreffen

Der FF-Nachwuchs steht den „Großen“ um nichts nach: Das bewies am Wochenende die Feuerwehrjugend aus Zöbern, Königsberg und Schlag beim Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend in Winklarn (Bezirk Amstetten). Im Bewerb um das Leistungsabzeichen in Silber holte die Gruppe den Sieg. Im Bronze-Bewerb landeten die Jungfloriani auf Rang neun, beim Junior-Fire-Cup errang man Platz drei. Damit einher ging auch die Qualifizierung für den Bundesbewerb.

Beim Sommerfest der FF Schlag wurden die Jung-Floriani u. a. von Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer, Bürgermeister Alfred Brandstätter und den beiden Vizebürgermeistern Manfred Vollnhofer und Heinz Schwarz (alle ÖVP) empfangen. Auch die Kommandanten von Zöbern, Königsberg und Schlag stellten sich als Gratulanten ein. Foto: Feuerwehr

„Besonders stolz bin ich auf unsere zweite Gruppe, welche in Bronze den 19. Platz und beim Junior-Fire-Cup den zehnten Platz erreichen konnte. Diese junge neue Truppe hat mit den beiden fehlerfreien Leistungen all unsere Erwartungen übertroffen“, freut sich Feuerwehr-Jugendbetreuerin Conny Kronaus über den Erfolg.

Grund zum Jubeln hatte auch die FF-Jugend Küb-Payerbach-Maria Schutz, die es im Silberbewerb auf Platz zwei schaffte, im Bronze-Bewerb feierte man Rang fünf.

Knapp 6.000 Jungfloriani aus dem ganzen Land haben an dem Treffen teilgenommen.