FF-Jugend Küb-Payerbach punktet bei Landesleistungsbewerb

Hunderte Feuerwehrjugendmitglieder pilgerten am Wochenende nach Tulln, wo die 48. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe stattfanden. Mit dabei waren auch zahlreiche Wehren aus dem Bezirk Neunkirchen: In der Wertung „Bronze/Eigene“ siegte Hollenthon (Bezirk Wiener Neustadt-Land), Platz vier ging an Küb-Payerbach.

Die Plätze sechs und sieben belegten Zöbern-Königsberg-Schlag sowie Aspang-Zöbern-Königsberg. In der Wertung „Silber/Eigene“, welche ebenso Hollenthon für sich entscheiden konnte, wurde die Gruppe Küb-Payerbach sogar Zweiter und holte damit den Titel „Vizelandesmeister“. Sie konnte sich dank ihrer Leistungen auch für den Bundesfeuerwehrbewerb qualifizieren.

