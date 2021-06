Erfolgreiche Facharbeiter-Prüfung an LFS Warth .

Allen Grund zur Freude gab es vorige Woche an der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Warth, denn alle 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abendschule der Fachrichtung Landwirtschaft schlossen die FacharbeiterInnen-Prüfung erfolgreich ab und die weiße Fahne wurde gehisst. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wurde die Prüfung an zwei Tagen und in vier Gruppen durchgeführt.