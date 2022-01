Bei Polizeikontrolle mit Joint im Auto erwischt

Der Sachverhalt war für die einschreitenden Beamten deshalb rasch klar. ,,Zudem war die Neunkirchnerin in ihrem Verhalten verlangsamt und verwirrt", so Stadtpolizeichef Klaus Degen. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ, allerdings gab sie zu, eine Marihuana-Zigarette geraucht zu haben und das Suchtgift regelmäßig zu konsumieren. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt verweigerte sie. Deliktmäßig ist die Frau bei der Stadtpolizei keine Unbekannte: So wurde ihr in der Vergangenheit bereits zweimal der Führerschein abgenommen.

Weiters wurde im Zuge der Kontrollen ein Fahrzeuglenker erwischt, der nicht im Besitz eines Führerscheins war. Acht Alkotests verliefen negativ. Drei Fahrzeuglenker wegen geringfügiger Verwaltungsübertretungen abgemahnt, ein Organmandat wurde nach dem Kraftfahrgesetz eingehoben.