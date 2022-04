Erfolgreiches Planquadrat Neunkirchen: Jointrauch einem Polizisten ins Gesicht geblasen

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

E in groß angelegtes Planquadrat der Neunkirchner Stadtpolizei gemeinsam mit der Bundespolizei wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Volltreffer: Insgesamt wurden fünf Führerscheine abgenommen, davon drei alleine wegen des Konsums von Drogen am Steuer. Ein Lenker blies sogar bei seiner Anhaltung dem Beamten mit dem Jointrauch entgegen, ein anderer hatte die Suchtgiftzigarette in einer Süßigkeitenschachtel versteckt.