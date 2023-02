Lionel und Hailey auf der Namensliste am Neunkirchner Standesamt

Im vergangenen Jahr gaben sich am Standesamt der Bezirkshauptstadt 145 Paare das Ja-Wort. 795 Kinder kamen zur Welt. Der Trend geht dabei wieder zu traditionellen Vornamen.

Jahr 2022 freute man sich in Neunkirchen wieder über viele Eheschließungen und noch mehr Geburten. Es wurden aber auch 428 Sterbefälle registriert. Jedoch erblickten im vergangenen Jahr insgesamt 759 kleine Neunkirchner das Licht der Welt. Bei der Namensgebung geht es deutlich in eine Richtung, wie Standesbeamtin Birgit Prinz weiß: „Der Trend geht wieder zu traditionellen, älteren Vornamen.“ Darunter waren etwa Johann, Josef und Paul oder Maria, Antonia und Magdalena.

Die beliebtesten Vornamen für Mädchen waren jedoch Emma, Sophie und Katharina. Bei Buben wurden am häufigsten Elias, Lukas und Daniel gewählt. Auch seltene Vornamen wurden im letzten Jahr vergeben, wie etwa Oskar, Lionel, Vincent, Adrian, Emilian, Lorenz und Ben. Ungewöhnlich und besonders auch Aurelia, Alma, Freya, Lotta, Paulina, Amelia, Heidi und Hailey. Abgelehnt werden musste im vergangenen Jahr kein gewünschter erster Vorname. Als Voraussetzung muss dieser dem Geschlecht des Kindes entsprechen und als Vorname irgendwo auf der Welt nachweislich gebräuchlich sein. Noch dazu darf er dem Kindeswohl nicht abträglich sein.

Außentrauungen werden bleibter

145 Eheschließungen wurden im Vorjahr am Standesamt Neunkirchen verzeichnet, ebenso vier eingetragene Partnerschaften. Der jüngste Partner war dabei jugendliche 18 Jahre, während die älteste Person sich mit 77 Jahren traute. Der größte Altersunterschied zwischen Ehepartnern lag bei 22 Jahren. Trauungen werden aber nicht nur für Neunkirchner durchgeführt. Das Standesamt ist ebenso für sechs weitere verbandsangehörige Gemeinden zuständig: Natschbach-Loipersbach, Wartmannstetten, Warth, St. Egyden am Steinfeld, Würflach und Altendorf. Im Rathaus Neunkirchen im Trauungssaal finden nach wie vor die meisten Trauungen statt. „Außentrauungen werden jedoch immer beliebter“, ergänzt die Standesbeamtin.

Allein 15 Außentrauungen gab es bereits im letzten Jahr – und die Tendenz ist steigend. Das Standesamt Neunkirchen bietet Außentrauungen in Privatgärten, Gasthäusern und -gärten, im Schloss Urschendorf, im Atelier Kutzner in St. Egyden am Steinfeld und im Fotoladen Morgenbesser in Neunkirchen an. Besonders beliebt sind Trauungen in der Edelmostschenke Simon und im Obstgarten (Pavillon) der Familie Simon in Mollram.

Die beliebtesten Hochzeitsdaten im Vorjahr waren natürlich der 2. und 22. Februar. Generell trauen sich Paare jedoch bevorzugt im Wonnemonat Mai und zwischen Sommer und Herbst. Auch für heuer sind schon 60 Trauungen vorgemerkt, acht Eheschließungen haben bereits stattgefunden. Für die gefragten Hochzeitsdaten am 3. März und 23. März sind, laut Prinz, ebenfalls bereits einige Reservierungen eingegangen. Glücklicherweise gibt es aber noch ausreichend freie Termine: „Für Interessierte haben wir aber noch genügend freie Kapazitäten“, bittet Birgit Prinz um Kontaktaufnahme.

