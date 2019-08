Rund um die Diskussion über die Verkehrssituation vor der neuen MediaShop-Zentrale scheint eine Lösung in Sichtweite. Nachdem Mastermind Dieter Schneider bei der Eröffnung des Standortes einen Kreisverkehr forderte, fand in der Vorwoche diesbezüglich ein Gespräch mit der Stadtspitze statt. „Und Ergebnis dieses Gesprächs ist, dass wir die Planung für einen Kreisverkehr in Angriff nehmen und uns in einem ersten Schritt damit beschäftigen, wie er aussehen könnte“, berichtet Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).

Grabner Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Stadt und Land beteiligen sich an den Kosten der Planung!“

Die Kosten für die Planung sollen sich laut dem Stadtchef auf rund 8.000 Euro belaufen. „Wobei wir vereinbart haben, dass sich Stadt und Land an den Kosten beteiligen werden“, fügt Osterbauer hinzu.

Um für mehr Sicherheit zu sorgen, soll außerdem ein Fußgänger- und Radweg über das Gelände der Landesberufsschule geschaffen werden. Es soll künftig den Parkplatz für MediaShop-Mitarbeiter (bei der Waschanlage) und deren Arbeitsstätte miteinander verbinden. „So müssen die Mitarbeiter nicht entlang der Straße zur Arbeit gehen“, erklärt der Bürgermeister. Hierfür kauft die Stadt ein Stück Grund vom Land Niederösterreich, „wobei ich mich hier für die Kooperation bedanken möchte“, so Osterbauer. Auf die Stadt kommen rund 3.500 Euro an Kosten zu. Ein entsprechender Beschluss soll im Herbst den Gemeinderat passieren.

Dass vor der neuen Zentrale ein neuer Kreisverkehr angedacht ist, kommt in der NÖN.at-Community übrigens sehr gut an: 63,2 Prozent befürworteten einen solchen jüngst in einer NÖN-Onlineumfrage.